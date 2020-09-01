رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يستقبل وزير الخارجية الإيطالي في طرابلس

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وبحسب البيان فقد أكد دي مايو، دعمه الكامل للمبادرة التي اقترحتها المؤسسة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره وتجميد إيراداته بالحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وذلك بالتوازي مع انطلاق مسار اقتصادي يضمن تحقيق الشفافية المالية، بالتوازي مع مسار لإعادة الترتيبات الأمنية فيما يتعلق بأمن المنشآت التابعة للمؤسسة وإخلاء كل المواقع النفطية من المرتزقة والمظاهر المسلحة.
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إنفوجراف.. خريطة آبار النفط في ليبيا
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