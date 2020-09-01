© AP Photo / John MacDougall
كما تتضمن المنظومة نظام الامتحانات الجديد، والتصحيح الإلكتروني، وتشتمل الخطة على تطوير نظام الثانوية العامة.
وتشمل الخطة دعم قدرات المعلمين، وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد، وتتضمن منصة للتدريب والتعليم.
ووجه الرئيس السيسي بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، كما وجه بتطوير منظومة الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يستعرض خطة تطوير التعليم الأساسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.