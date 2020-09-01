شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قضية «رافعة الحرم» في أولى جلساتها الجديدة.. مصادر تكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت الدائرة المختصة بنظر قضية رافعة الحرم، تعليق الجلسة وتأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل، بعد نحو 10 دقائق لعدم اكتمال نصاب الدائرة القضائية.

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وعقدت اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي أولى الجلسات الجديدة في قضية رافعة الحرم، وذلك بحضور المتهمين، وفقا لـ”عكاظ”.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة المقبلة حكم البراءة الصادر للمرة الثانية في يوم الخميس 13 محرم 1441، الذي نص على عدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على مجموعة بن لادن في دعوى التسبب في سقوط الرافعة بسبب الإهمال والتقصير.

كما تناقش الجلسة صرف النظر عن طلب المدعي العام بإلزام مجموعة بن لادن بدفع الديات والأروش وقيمة التلفيات لعدم الصفة، وعدم إدانة 12 متهماً بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.