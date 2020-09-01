شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. سماء غائمة وغبار وأمطار رعدية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

وتشمل الحالة كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما توقعت الأرصاد، تأثر الرياح النشطة المثيرة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.