«صهريج بترول» يسير بسرعة جنونية معرضا حياة المارة للخطر في بيشة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام سائق شاحنة “صهريج” بالقيادة بسرعة جنونية على طريق “بيشة – خميس مشيط” بالقرب من خيبر الجنوب.
وأظهر المقطع قائد الصهريج وهو يتجاوز شاحنتين من الخط الأصفر على طريق غير مزدوج، والرجوع بسرعة للخط الأصفر الآخر؛ مشكلاً خطورة كبيرة على قائدي المركبات؛ وسط مطالبات بوجود رقابة على الطريق ومحاسبة المتهورين.
وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لوضع حدا لهذه الظاهرة التي تهدد حياة المارة وقائدي السيارات.
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