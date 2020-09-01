- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عالم ألماني يؤكد معلومة مبشرة عن اكتساب المناعة ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد عالم فيروسات ألماني أن الأشخاص الذين تغلبوا على الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) اكتسبوا وقاية من الإصابة به مرة أخرى، ووصف أية حالات مغايرة لذلك بأنها "حالات نادرة".
وقال كريستيان دروستن، العالم بمستشفى شاريتيه الشهيرة بالعاصمة برلين، لإذاعة شمال ألمانيا (إن دي آر)، إن المناعة التي اكتسبها المتعافون من الممكن أن تستمر على الأقل للفترة الزمنية للمرحلة الحالية من تفشي الوباء، مؤكداً: "أنا واثق للغاية بهذا الشأن".
وأشار إلى أنه في حالات استثنائية يمكن أن تحدث إصابة سطحية جديدة للمتعافين من المرض، حال حدوث اتصال جديد مع الفيروس، ولكنه أكد أنه لا يمكن أن يسفر ذلك عن التهاب رئوي شديد.
ووصف عالم الفيروسات الألماني حالات تجدد العدوى التي تواترت أنباء عنها خلال الأيام الماضية بأنها "نوادر"، وأشار إلى أنها ليست ذات أهمية من ناحية علم الأوبئة، وكذلك بالنسبة إلى رصد الانتشار والخطورة.
وأضاف أنه يمكن لعلماء ذكر مثل هذه الحالات في تقارير، ويمكن أن تتطرق إليها وسائل الإعلام، وأن تخرج منها أسئلة متنوعة فيما يتعلق بالمناعة مثلاً أو فعالية اللقاحات، وتابع: "لكن ذلك لا يصف الواقع الطبي والحالة العادية".
كانت هذه تفاصيل خبر عالم ألماني يؤكد معلومة مبشرة عن اكتساب المناعة ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.