الحوثي يعلق على أنباء عن إنشاء قواعد إماراتية في اليمن لصالح إسرائيل

القاهرة – سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، عبر حسابه على "تويتر"، إن:

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"الحديث عن قواعد إماراتية في اليمن تستفيد منها إسرائيل هو إثارة إعلامية".

وأضاف أن الهدف من تلك الإثارة "التتويه عن موطئ القدم الحقيقي الذي وضعته الإمارات على أراضيها لإسرائيل بالقرب من إيران"، معتبراً أن ذلك "كان حلماً للكيان (في إشارة إلى إسرائيل) في الماضي".

وكان تقارير تحدثت عن توفير الإمارات موطئ قدم لإسرائيل في جزيرة سقطرى جنوبي اليمن لإنشاء قواعد عسكرية لرصد التحركات البحرية الإيرانية، وتحليل الحركة البحرية والجوية في جنوب البحر الأحمر.