القاهرة – سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، عبر حسابه على "تويتر"، إن:
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وأضاف أن الهدف من تلك الإثارة "التتويه عن موطئ القدم الحقيقي الذي وضعته الإمارات على أراضيها لإسرائيل بالقرب من إيران"، معتبراً أن ذلك "كان حلماً للكيان (في إشارة إلى إسرائيل) في الماضي".
وكان تقارير تحدثت عن توفير الإمارات موطئ قدم لإسرائيل في جزيرة سقطرى جنوبي اليمن لإنشاء قواعد عسكرية لرصد التحركات البحرية الإيرانية، وتحليل الحركة البحرية والجوية في جنوب البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يعلق على أنباء عن إنشاء قواعد إماراتية في اليمن لصالح إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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