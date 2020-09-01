يخت أمير قطر الفاخر يرسو في تركيا

وبحسب موقع "ترك برس"، فإن اليخت المعروف بـ"القصر العائم" هو سادس أكبر يخت في العالم، ويحتوي 12 جناحًا ومسبحين، ومهبطا لمروحية، وصالة ألعاب رياضية ودار سينما.
وتم تزويد اليخت بأثاث فاخر صنع يدويًا، وزينت جدرانه بأعمال لرسامين مشهورين مثل بابلو بيكاسو وفان جوخ. ولم يُعلن حتى الآن عما إذا كانت رحلة اليخت رسمية أم لا أو من كان على متنه بالضبط.
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دولة قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا، بالإضافة إلى زيارة القاعدة العسكرية التركية في قطر.
على صعيد آخر، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، مرسوما ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
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