مواجهات بين القوى الأمنية وعدد من المتظاهرين وسط بيروت... فيديو

وأقدم المحتجون على الحجارة والمفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية، التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بكثافة باتجاههم بهدف تفريقهم.

بالمقابل نفذ عدد من ​المتظاهرين​ وقفة أمام السفارة الفرنسية في بيروت، لمطالبة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ بإطلاق سراح الأسير اللبناني في السجون الفرنسية ​جورج عبدالله​، ووقع إشكال بين ​القوى الأمنية​ ومجموعة من المتضامنين مع الأسير ​جورج عبدالله.

واحتفل مئات اللبنانيين بمئوية "لبنان الكبير" في ​ساحة الشهداء​، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "غضب ​لبنان​ الكبير"، مطالبين برحيل السلطة السياسية الحاكمة وتشكيل حكومة أخصائيين.