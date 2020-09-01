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السراج ودي مايو يؤكدان ضرورة الإسراع في رفع الإغلاق عن المواقع النفطية

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القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان لحكومة الوفاق الليبية فقد "استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو"، مضيفا "أكد الجانبان على ضرورة الإسراع برفع الإغلاق عن المواقع النفطية، حيث يتسبب التأخير في المزيد من المعاناة لليبيين جميعا، والمزيد من الخسائر التي بلغت حتى الآن نحو 10 مليارات دولار".

© REUTERS / Ismail Zitouny

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول "التعاون الاقتصادي من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة حيث تم الاتفاق على التعجيل بتفعيلها لتباشر عملها، لتبدأ الشركات الإيطالية في العودة لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة تغطي مجالات الخدمات والتعمير والتنمية بحيث تعطي دفعة للاقتصاد الليبي وتفتح فرص عمل وإنعاش للقطاعات المختلفة".

وبحسب البيان "تناولت المحادثات سبل تنفيذ ما جاء في البيان الذي أعلنه الرئيس [السراج] وبيان عقيلة صالح [رئيس مجلس النواب الليبي] من نقاط اتفاق لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ونزع السلاح بمنطقتي سرت والجفرة ورفع الإغلاق عن المناطق النفطية".

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