السراج ودي مايو يؤكدان ضرورة الإسراع في رفع الإغلاق عن المواقع النفطية

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان لحكومة الوفاق الليبية فقد "استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو"، مضيفا "أكد الجانبان على ضرورة الإسراع برفع الإغلاق عن المواقع النفطية، حيث يتسبب التأخير في المزيد من المعاناة لليبيين جميعا، والمزيد من الخسائر التي بلغت حتى الآن نحو 10 مليارات دولار".
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وبحسب البيان "تناولت المحادثات سبل تنفيذ ما جاء في البيان الذي أعلنه الرئيس [السراج] وبيان عقيلة صالح [رئيس مجلس النواب الليبي] من نقاط اتفاق لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ونزع السلاح بمنطقتي سرت والجفرة ورفع الإغلاق عن المناطق النفطية".
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