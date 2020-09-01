صحيفة عبرية: نتنياهو التقى بمحمد بن زايد سرا قبل عامين

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو زار الإمارات سرا، في العام 2018، برفقة رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، حيث اجتمعا بولي العهد، محمد بن زايد، في أبو ظبي.

ونقلت الصحيفة العبرية عن وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن الاجتماع عقد في جو طيب، وأن العلاقة بين الطرفين استمرت حتى بعد ذلك اللقاء السري.

ولفت كوهين إلى أنه قبل نحو عام، عقد اجتماع سري آخر بين رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، وممثلين عن دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن.

وزعم وزير الاستخبارات الإسرائيلي بأنه سيكون هناك في الأشهر المقبلة دولة خليجية ودولة أفريقية أخرى تعملان على توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، موضحا أن السودان هي تلك الدولة الأفريقية، وذلك رغم إشارة الصحيفة نفسها إلى نفي الخرطوم إمكانية توقيع اتفاق سلام بين البلدين.