باحثاً عن الأمل.. الطفل السوري فاقد الأطراف يدخل تركيا

إدلب/ براق قره جه أوغلو، أحمد قره أحمد/ الخليج 365

دخل الطفل السوري فاقد اليدين والقدمين إلى تركيا، الثلاثاء، بتعليمات من وزير الداخلية سليمان صويلو.

والطفل محمد (14 شهرا) مصاب بتشوه خلقي حيث ولد بلا يدين ولا قدمين وكان وعائلته يعيشون في مخيم للنازحين بريف إدلب في ظروف صعبة، حيث انتقلت عائلة محمد إلى المخيم بعد أن استهدف النظام السوري منزلهم في ريف حماة.

وكانت الخليج 365 نشرت قصة محمد قبل أيام وأجرت لقاء مع والده خالد مصيطف، أعرب فيه عن أمنيته بأن يغادر مع طفله خارج سوريا ليتمكن من تركيب أطراف صناعية له.

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وبعد سماعه بقصة محمد، أعطى وزير الداخلية التركي تعليمات لولاية هاطاي (جنوب) بإدخال محمد وعائلته إلى تركيا واتخاذ ما يلزم من أجل تقديم المساعدة له.

وقام على إثر ذلك والي هاطاي رحمي دوغان بالبدء بإجراءات إدخال محمد وعائلته إلى تركيا حيث دخلت العائلة اليوم عبر معبر جلوة غوزو ( باب الهوى) الحدودي.

وأعرب مصيطف في تصريحات للأناضول عن سعادته العارمة بدخولهم إلى تركيا، مشيراً إلى أنهم سيذهبون إلى المشفى من أجل تركيب أطراف صناعية لمحمد.

وتوجه مصيطف بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذه المساعدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.