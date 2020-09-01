ليبيا.. المشري ومسؤول إيطالي يبحثان مبادرات وقف إطلاق النار

وليد عبد الله / الخليج 365



ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الثلاثاء، المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار.

وأوضح بيان للمجلس، أن المشري، بحث مع دي مايو خلال لقاء جمعهما بطرابلس "تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد".

وناقش اللقاء "المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي (بين الأطراف الليبية)".

وتطرق اللقاء إلى "كيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاح الحوار، ودور إيطاليا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام".

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وفي 21 أغسطس/آب الماضي، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الداعم للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ولاقى الاتفاق ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، مبادرة وقف إطلاق النار.

والخميس، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد مستهدفة قواته بأكثر من 12 صاروخ "غراد"، في خطوة يراها مراقبون قد تنسف العمل على التوصل إلى حل سياسي.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.

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