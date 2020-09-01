قطر تدعم غزة بـ "جهاز متطور" لفحص عينات "كورونا"

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365

أعلنت "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"، الثلاثاء، دعم قطاع الصحة في القطاع بـ "جهاز متطور" لفحص عينات فيروس "كورونا"، ونحو 20 ألف من المسحات اللازمة للفحص.

وقال السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (تتبع لوزارة الخارجية القطرية)، في تصريح وصل وكالة الخليج 365 نسخة عنه، إن الجهاز يتم إدخاله للمرة الأولى إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية.

وأوضح "العمادي" أن تكلفة الجهاز "الجديد"، بالإضافة إلى نحو 20 ألف من المسحات اللازمة للفحص، بلغت نحو 150 ألف دولار أمريكي.

ولفت إلى أن توفير الجهاز جاء استجابة للنداءات المتكررة لوزارة الصحة بغزة؛ وللمساهمة في الحد من تفشي الفيروس في القطاع.

وقال إن الجهاز "سيساهم بشكل كبير في حل أزمة الفحوصات المتراكمة لدى وزارة الصحة بغزة".

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وأعلنت قطر، الإثنين، نجاح جهودها في التوصل إلى اتفاق تهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، والتمهيد "لتنفيذ مشاريع تخدم أهالي غزة وتخفف من آثار الحصار المفروض عليه منذ سنوات".

وقال السفير محمد العمادي، في بيان، إن "الاتصالات والمباحثات خلال الأيام الماضية أسفرت أخيراً عن التوصل لتفاهمات تثبيت الهدوء وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التصعيد".

وفي غزة، بلغ عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا 319 حالة، بينهم 286 من السكان داخل المجتمع، و33 من العائدين إلى القطاع من الخارج، في حين توفي خمسة أشخاص منذ مارس/ آذار الماضي، نتيجة إصابتهم بالفيروس، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ يوم الإثنين 24 أغسطس/آب الجاري، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.