في الجولة الـ28.. الهلال الأقوى هجومًا والنصر دفاعًا والجبلي ومرابط أفضل الصناع

بعد نهاية الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي تحصل عليه الهلال، وقبل النهاية بجولتين يُعد هجوم فريق الهلال الأقوى من بين كل الفرق حيث سجل 69 هدفًا يليه النصر بـ 56، ثم الأهلي بـ 46 ، والاتفاق 44، والوحدة بـ 42 ، بينما يعتبر دفاع فريق النصر هو الأقوى حيث استقبل 23 هدف، يليه الهلال بـ 24، ثم الفيصلي والاتفاق بـ 33، فالأهلي بـ 34، بينما يعتبر حارس فريق النصر برادلي جونز أكثر حراس مرمى الدوري محافظةً على شباكه ، حيث حافظ على الشباك 12 مره دون أن تهتز، يليه حارس فريق الشباب فاروق بن مصطفى بـ 10 مرات، ثم عبدالله المعيوف حارس الهلال بـ 9 مرات، وبـ 8 مرات حافظ مصطفى زغبة ورايس مبولحي ومصطفى ملائكة حراس ضمك، الاتفاق، والفيصلي على نظافة شباكهم.

ويعتبر يوسف الجبلي من الفيصلي، ونور الدين مرابط من فريق النصر أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بواقع 11 صناعة، فيما يأتي إدريس فتوحي من فريق الحزم ثانيًا بصناعته لـ 10 أهداف ، وصنع كلًا من كريغ غودوين من الوحدة، وسعد بقير من أبها 8 أهداف.

ولازال عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر وحتى نهاية الجولة 28 متصدرًا الهدافين بواقع 27 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن مهاجم فريق الهلال بافبتمبي غوميز الذي يحمل في جعبته 24 هدف، فيما يأتي ثالثًا مهاجم النادي الأهلي عمر السومة بـ 18 هدف، وسجلا كلاً من رومارينيهو مهاجم فريق الاتحاد ، ويوسف نياكيتي مهاجم فريق الوحدة 15 هدف حتى نهاية الجولة 28، فيما يأتي مهاجم فريق الحزم كارلوس ستراند بيرج خامسًا بـ 13 هدف.