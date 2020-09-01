سوزا يشكو الأهلي.. ومؤمنة ينفي الصفقة التبادلية مع النصر

نفى رئيس النادي عبدالإله مؤمنة صحة الأخبار المتداولة عن إبرام صفقة تبادلية ما بين ناديي النصر والأهلي تقتضي بانتقال الحارس الدولي محمد العويس إلى نادي النصر مقابل انتقال لاعب خط وسط نادي النصر يحيى الشهري إلى الأهلي ووجود مفاوضات جارية ما بين الناديين من أجل إتمام الصفقة، وقال مؤمنة على حسابه بتويتر: “السومة والعويس ابنا النادي المخلصان وليسا مجالاً للتفاوض، ‏العويس مستمر في عقده وبإذن الله يتم تمديده، ‏والسومة إن شاء الله أموره تترتب ويستمر، ‏جمهور الكيان لا تنجرفوا خلف الشائعات”.

من جهة أخرى، كشفت مصادر “دنيا الرياضة” عن رغبة لاعب النادي الأهلي البرازيلي جوزيف دي سوزا بفسخ عقده مع النادي، وذلك بسبب عدم التزام إدارة النادي الأهلي بدفع المستحقات المالية المتأخرة للاعب، والتي تم الاتفاق عليها قبل مغادرة اللعب بلاده عائداً إلى المملكة للمشاركة في تدريبات فريقه بعد استئناف منافسات كرة القدم عقب جائحة كورونا.

ويتجه سوزا برفقة وكيل أعماله إلى تقديم شكوى تجاه النادي لاستلام ما تبقى من مستحقاته المتأخرة، وهي عبارة عن دفعات سنوية موضحة بالعقد ما بين النادي الأهلي وسوزا، بإلاضافة إلى ثلاثة رواتب شهرية.

هذا، وقد حاولت “دنيا الرياضة” التواصل مع رئيس النادي عبدالإله مؤمنة من أجل إبداء رأيه حول الموضوع دون أي تجاوب، في حين أكد المشرف على الفريق طارق كيال أنه ليس لديه أي معلومات حول هذا الموضوع، وبالتالي لا يمكنه التعليق عليه.