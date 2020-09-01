قطار الحرمين يؤجل رحلاته حتى إشعار آخر

أعلن قطار الحرمين السريع عن تأجيل موعد التشغيل، والذي أُعلن عنه في 31 مايو الماضي بأنه سيكون في شهر سبتمبر الحالي.
وفي هذا الإطار، قالت إدارة قطار الحرمين: إن ذلك جاء إثر استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها أنشطة النقل عالمياً بسبب فيروس كورونا.
وأشارت إلى أنه وحرصاً على سلامة المسافرين فإن تشغيل رحلات قطار الحرمين سوف يؤجل حتى إشعار آخر، مع استمرار تقييم الوضع الوقائي الحالي بشكل دوري، والإعلان عن المستجدات عبر القنوات الرسمية الخاصة بقطار الحرمين.
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