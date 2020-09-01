شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تشغيل «قطار الحرمين» حتى إشعار آخر بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين تأجيل تشغيل القطار حتى إشعار آخر، وذلك بعدما كان مقررا أن يعود في شهر سبتمبر.

وقالت الإدارة في بيان لها: “إشارة إلى البيان الصادر عن إدارة مشروع قطار الحرمين السريع بتاريخ 31 مايو 2020م، والمتضمن تاريخ عودة التشغيل الذي سيكون في شهر سبتمبر، مع استغلال هذه الفتره لاستكمال الأعمال المتعلقة برفع الطاقة الاستيعابية والتي تسير -بحمدلله- حسب المخطط له”.

وبالنظر إلى استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها أنشطة النقل عالميا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحرصا على سلامة المسافرين؛ فإن تشغيل رحلات قطار الحرمين سوف يؤجل حتى إشعار آخر، مع استمرار تقييم الوضع الوقائي الحالي بشكل دوري.