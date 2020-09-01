ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، مرفقة بصور لزيارة الوفد الإسرائيلي لأبو ظبي وتوقيعه البروتوكول الأول مع الإمارات.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أرحب بالتفاهمات الأولى الموقعة في أبو ظبي، وستساعدنا تلك التفاهمات على تعزيز الاستثمار المتبادل والتعاون المكثف".
ولفت نتنياهو إلى أن بلاده ستعلن قريبا عن المزيد من الاتفاقيات في مجالات الطيران والسياحة والتجارة.
وفي السياق نفسه، أوضح بيان إسرائيلي، صدر اليوم، أن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين.
ووقع بروتوكول التعاون نائب مدير عام ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، رونين بيرتس، ومحافظ البنك الإماراتي عبد الله حميد سعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان أول بروتوكول تفاهم بين إسرائيل والإمارات... فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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