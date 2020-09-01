إعلان أول بروتوكول تفاهم بين إسرائيل والإمارات... فيديو وصور

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، مرفقة بصور لزيارة الوفد الإسرائيلي لأبو ظبي وتوقيعه البروتوكول الأول مع الإمارات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أرحب بالتفاهمات الأولى الموقعة في أبو ظبي، وستساعدنا تلك التفاهمات على تعزيز الاستثمار المتبادل والتعاون المكثف".

ولفت نتنياهو إلى أن بلاده ستعلن قريبا عن المزيد من الاتفاقيات في مجالات الطيران والسياحة والتجارة.

وفي السياق نفسه، أوضح بيان إسرائيلي، صدر اليوم، أن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين.

ووقع بروتوكول التعاون نائب مدير عام ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، رونين بيرتس، ومحافظ البنك الإماراتي عبد الله حميد سعيد.