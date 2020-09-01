السعودية ترجئ مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى يناير بسبب كورونا

وأوضحوا أن ذلك بسبب مشكلات حركة السفر العالمية المتعلقة بوباء فيروس كورونا، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وبذلك ينعقد المؤتمر، الذي يستقطب الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين، في الفترة من 26 إلى 28 يناير كانون الثاني 2021 في الرياض.

وكان من المقرر سلفا عقد المؤتمر يومي 28 و29 أكتوبر/ تشرين الأول.