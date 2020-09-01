انفجار سيارة مفخخة غربي العراق

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وفي وقت سابق من صباح اليوم، قتلت امرأة وجرح ثلاثة منتسبين من القوات الأمنية، إثر انفجار سيارة مفخخة في نقطة أمنية باسم "جسر مريم بيك" الواقعة على طريق تكريت - كركوك، شمالي العراق.
وشهدت البلاد خلال الأيام الماضية تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت شاحنات تابعة لشركات متعاقدة مع التحالف الدولي في العراق، كما تشهد العاصمة بغداد بشكل شبه يومي سقوط صواريخ نوع كاتيوشا تستهدف اغلبها السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة ومطار بغداد الدولي.
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