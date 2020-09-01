شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية يؤكد ضرورة العمل على إعادة هيبة الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وجود أطراف تتعايش على الفوضى، مؤكدا ضرورة العمل لإعادة هيبة الدولة. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس الحكومة العراقية إن هناك أطرافا تتعايش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية، ولدينا عمليات لفرض القانون.
وأوضح مصطفى الكاظمى أن على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد.
وأكد رئيس الحكومة العراقية ضرورة عدم السماح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين، وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها.
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