شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة اللبنانية تطلق الغاز لتفريق المتظاهرين عند مدخل البرلمان اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شرطة مكافحة الشغب اللبنانية الغاز لتفريق المحتجين عند مدخل البرلمان اللبناني، وفقا لخبر عادل لموقع روسيا اليوم، حيث تم استقدام تعزيزات من شرطة مكافحة الشغب إلى محيط مجلس النواب.

وتمكن المحتجون من فتح البوابة الحديدية التي تغلق الطريق المؤدي إلى السراي الحكومي لوقت قصير، قبل أن تطلق القوى الأمنية قنابل الغاز المسيلة للدموع والطلقات المطاطية لتفريقهم

وحطم المحتجون إشارات المرور وألحقوا أضرارا بأرصفة المنطقة حيث يتظاهرون، كما حطموا سيارة تابعة لقوى الأمن.