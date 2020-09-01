شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يكشف تفاصيل زيارة ماكرون للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية العراقية، علي الشكري اليوم الثلاثاء، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق يوم غد، ستركز على تعزيز التعاون بين البلدين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية العراقية أن فرنسا تتطلع إلى التعاون مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة، وستعمل على تعزيز أسس التعاون في المجال الاقتصادي والمجال الثقافي والمجال الأمني.

ولفت رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية العراقية إلى أن فرنسا ستعمل على دعم كل الجهود الرسمية الداعية لتعزيز السيادة العراقية والتعامل مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة، موضحا أن فرنسا لها أنشطة مهمة في دعم جهود العراق لمقاتلة عصابات داعش، خاصة وأن وزيرة الجيوش الفرنسية زارت العراق قبل أيام وأكدت فيها على أنها ستعمل بكل الجهود لدعم وتعزيز القدرات الأمنية للقوات المسلحة العراقية ،وتحديداً في مجال التدريب.