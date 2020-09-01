شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يدعو إلى التكامل مع جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو إلى تطبيق مبدأ الحريات الأربع والتكامل بين بلاده وجنوب السودان من أجل خدمة المصالح المشتركة بينهما.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي السوداني - في بيان - أن دقلو شهد في جوبا اليوم /الثلاثاء/ الاحتفال الذي أقامته منظمة "أنت ليس وحدك"، التي يرعاها في السودان وجنوب السودان، بمناسبة تدشين مشاريع إنتاجية لأسر الأطفال فاقدي السند والمشردين، وذلك بحضور توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، ووزير الدفاع السوداني اللواء يس إبراهيم يس.

وأعرب دقلو، في كلمته أمام الاحتفال، عن شكره وإمتنانه لحكومة وشعب جنوب السودان لاستضافتهم مفاوضات السلام السودانية، ولما قدموه من دعم ومساندة كبيرة للسودان.

وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بالدور الكبير الذي تقوم به المنظمات الدولية والإقليمية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، خاصة في ولايات دارفور.