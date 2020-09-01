شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون يرشقون قوى الأمن بالحجارة في محيط البرلمان ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع روسيا اليوم في خبر عاجل منذ قليل، أن محتجين لبنانيين رشقوا قوى الأمن في محيط البرلمان اللبناني بالحجارة خلال مظاهرات للبنانيين في العاصمة بيروت.

وتوجه مجموعة من المحتجين من ساحة الشهداء نحو الشوارع المؤدية إلى مجلس النواب اللبناني، حيث يقومون برشق القوى الأمنية بالحجارة والزجاج.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن متظاهرين وسط بيروت يطالبون بحكومة اختصاص وليس محاصصة.

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وفى وقت سابق أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حرص بلاده على دعم لبنان ومساندته والوقوف إلى جانبه فى محنة انفجار ميناء بيروت البحرى، مشيرا إلى أن فرنسا على دراية بحجم الصعوبات البالغة التى يمر بها لبنان فى التعامل مع تداعيات الانفجار المدمر، وأنه يجب العمل على تحسين الأوضاع استنادا إلى منصة الدعم التى وفرتها الأمم المتحدة وبالتنسيق معها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده ماكرون ظهر اليوم الثلاثاء، مع ممثلين لهيئات الأمم المتحدة فى لبنان ومجموعات من المجتمع المدني والمنظمات الأهلية اللبنانية، على متن حاملة الطائرات المروحية الفرنسية (تونير) التى ترسو فى ميناء بيروت البحرى.