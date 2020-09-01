إصابة مدنيين إثر انفجار دراجة نارية مفخخة بالرقة السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عدد من المدنيين السوريين، اليوم /الثلاثاء/، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي التي تنتشر فيها فصائل مسلحة مدعومة من أنقرة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن وسائل إعلام سورية رسمية قولها، إن "دراجة نارية مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت في بلدة سلوك التابعة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.

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