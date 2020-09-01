شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار فى مدينة الرمادى بمحافظة الأنبار غرب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، فى خبر عاجل منذ قليل، اليوم الثلاثاء، أن انفجارا وقع فى مدينة الرمادى بمحافظة الأنبار، دون أن تعرف طبيعته حتى الآن.

وفى وقت سابق سجلت وزارة الصحة والبيئة بالعراق، انخفاضاً فى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وأعلنت "الصحة العراقية"، أنه تم فحص 18427 نموذج فى كافة المختبرات المختصة فى العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فى العراق 1624331.

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وسجلت وزارة الصحة هذا اليوم 3871 حالة شفاء فى العراق، و3404 إصابة جديدة بالفيروس، و81 حالة وفاة، وذلك وفق البيان اليومى للوزارة حول مستجدات الوباء فى العراق.

ويصل مجموع الشفاء إلى 180473 ( نسبة الشفاء 75.7 %)، ومجموع الإصابات 238338 إصابة، وفيما بلغ عدد الحالات الكلية تحت العلاج: 50742 بينهم 521 داخل العناية المركزة، وفيما ارتفع إجمالى الوفيات 7123.