شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان الجديد يتوعد بمحاسبة المتسببين فى أوجاع اللبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس حكومة لبنان المكلف مصطفى أديب، أنه لن يتساهل ولن يساوم على أوجاع اللبنانيين، معلقا على توقيع الحكومة اللبنانية على 3 عقود ترتبط بتدقيق جنائي للحسابات الوطنية. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح رئيس حكومة لبنان المكلف أن التدقيق المالي الجنائي، هو أول خطوة جدية لمكافحة الفساد، متابعا: هنيئا لجميع اللبنانيين توقيع العقد في ذكرى مئوية لبنان الكبير، وكما وعدتكم لن أتساهل ولن أساوم على أوجاعكم ولقمة عيشكم والحساب آت لا محالة.

وفى وقت سابق أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف مصطفى أديب، أنه سيسعى إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن حتى يُمكن لها التعامل مع الأوضاع الاستثنائية والأزمات التى يمر بها لبنان، جاء ذلك في تصريح صحفى مقتضب أدلى به "أديب" عقب لقاء عقده اليوم مع مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بمقر دار الفتوى.

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