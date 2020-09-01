شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية تعلن انخفاض إصابات كورونا في معظم المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الصحة العمانية، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، انخفاض إصابات كورونا في معظم المحافظات، حسب ما نشرته العربية الاخبارية .

وفى سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة العمانية ،اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بسلطنة عمان بلغ 85 ألفا و928 حالة إصابة، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 689 في حين وصل عدد المتعافين إلى 81024 حالة ،لتبلغ نسبة الشفاء 94.2 %.