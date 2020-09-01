شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 عراقيين فى انفجار سيارة مفخخة فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في الرمادي في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "سيارة مفخخة انفجرت في الحي الصناعي لمدينة الرمادي وتسببت في اصابة منتسب واثنين مدنيين".

وكان مصدر أمني عراقي أفاد، في وقت سابق اليوم، بانفجار عبوة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في الرمادي.

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