شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط جرحى فى انفجار دراجة نارية مفخخة بريف الرقة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عدد من المدنيين السوريين، نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي التي تنتشر فيها فصائل إرهابية مسلحة. ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن دراجة نارية مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت في بلدة سلوك التابعة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.

وفى وقت سابق نقلت وكالة رويترز، عن الإعلام السورى، إن ضربة جوية إسرائيلية أسفرت عن سقوط شهيدين و7 مصابين.

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ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ إسرائيلية في جنوب البلاد الاثنين وأحجم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعقيب على التقرير.