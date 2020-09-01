شكرا لقرائتكم خبر عن فرار مصاب بفيروس كورونا المستجد من أحد مستشفيات المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم أحد المصابين بفيروس كورونا على الفرار من داخل مصلحة الحجر الصحي في مستشفى الحسني بمدينة الناظور المغربية، مستغلا بذلك انشغال الممرضة بتقديم الدواء لباقي المصابين.

وأكدت وسائل إعلام مغربية أن الأمر يتعلق بأحد المغاربة القادمين على متن باخرة من ميناء "سيت" الفرنسي في العشرينيات من عمره، والذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وينحدر من مدينة بني ملال، ولم يتم تحديد مكان تواجده بعد.

وخلف الحادث استنفارا أمنيا، من طرف عناصر من الدرك الملكي والشرطة المغربية والسلطة المحلية، التي لازالت تبحث عن الشخص الهارب.

ويذكر أنه تم اكتشاف 11 إصابة بكورونا المستجد، على متن الباخرة القادمة من "سيت" الفرنسية، وتم نقلهم إلى مصلحة الحجر الصحي بمدينة الناظور المغربية لتلقي العلاجات الضرورية.