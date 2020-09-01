الشرقية.. ضبط 3 متهمين تاجروا بشرائح اتصال مسجلة بهويات مقيمين دون علمهم

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مواطن ومقيمين تاجروا بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها لأشخاصٍ آخرين.
وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية، جميعهم في العقد الرابع من العمر)، جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين.
وضُبط بحوزة المتهمين 420 شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات المحلية، و 26 جهاز جوال و 7 أجهزة قارئ للبصمة و 1672 بطاقة إعادة الشحن ومبلغ 77,851 ريالاً، وقد تم إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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