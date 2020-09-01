شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق العقاري» يوضح حقيقة تغير نسبة الدعم بعد توقيع العقد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد صندوق التنمية العقارية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن نسبة الدعم لا تتغير بعد توقيع العقد حتى وإن تغير الراتب.

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ويُمّكن برنامج القرض العقاري المدعُوم مستفيدي برنامج «سكني» من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%.

ويهدف الصندوق العقاري إلى دعم القروض العقارية ضمن «سكني» بشكل شهري لزيادة نسب تملك الأسر السعودية للمساكن؛ حيث تُودع مبالغ الدعم نهاية كل شهر ميلادي قبل خصم قسط التمويل من الحساب البنكي للمستفيد.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق العقاري كان قد أعلن قبل يومين عن إيداع أكثر من 500 مليون ريال في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أغسطس من العام الجاري 2020م.