عون يأمل في تشكيل حكومة قادرة على إطلاق ورشة الإصلاحات الضرورية

بيروت- سبوتنيك. وقال عون، في كلمة ألقاها خلال مأدبة غداء أقيمت على شرف نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه "أمام ضربات القدر، هناك احتمالان: الاستسلام أو الحفاظ على الأمل. لقد علمنا تاريخنا أن ننهض، ونعيد البناء، متطلعين أبدا نحو المستقبل"، مشيرا إلى أن "الماضي الغني بالتجارب، يحضنا اليوم على العمل، وهو خير معلّم لنا يدفعنا إلى عدم تكرار الأخطاء".
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وختم عون كلمته قائلا "فليكن الأول من سبتمبر/ أيلول 2020، محطة انطلاق للبنان جديد، حيث المواطن هو الملك وليس زعماء الطوائف: دولة حديثة تستجيب لانتظارات الشعب وتطلعات شبيبتنا الذين هم مستقبل البلد".
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