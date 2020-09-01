مصر… خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات

وأفادت صحيفة "الجمهورية"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن التقديم عبر الموقع الإلكتروني يستمر حتى يوم السبت المقبل، الموافق 5 سبتمبر/أيلول الجاري.

وينشر الموقع الإلكتروني للصحيفة "الجمهورية أون لاين"، الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، كالتالي:

1- قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg

2- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

3- قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:

4- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

5- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

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6- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

7- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار فى النطاق التالي له.

8- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

9- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

10- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك، يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

11- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

12- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط، ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

وكانت وزارة التعليم العالي المصرية قد أعلنت انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى السبت المقبل.