مصر... النائب العام يحيل أحمد بسام زكي إلى "الجنايات"

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، وقالت: "أمر النائب العام بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات، لم يبلغن ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وفتاة أخرى كتابة بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن".

وتابعت: "كان تهديده مصحوبا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص".

وأضافت: "واستخدامه حسابا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".

وتابع البيان: "كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصية وصور ملتقطة للمحادثات التي أجريت بينهن وبين المتهم".

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وتابع: "يضاف إلى ذلك ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر".

وبحسب بيان النيابة العامة المصرية، يواجه أحمد بسام كذلك تهمة "تعديه على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم".