حقيقة وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير طنطاوي

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، نفت مصادر مقربة من المشير محمد حسين طنطاوي، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة.

وقالت المصادر إن "المشير طنطاوي في منزله، وصحته مستقرة".

يشار إلى أن عدم حضور المشير طنطاوي جنازة الرئيس الراحل الأسبق محمد حسني مبارك، التى شيعت في فبراير/شباط الماضي، وتقديم العزاء، قد أثار الجدل بعدما كشفت مصادر أن حالة المشير الصحية هي التي منعته من الحضور بينما حضرت زوجته الجنازة.

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يذكر ان المشیر طنطاوي من مواليد 31 أكتوبر 1935، تخرج في الكلية الحربية سنة 1956، ثم كلية القيادة والأركان.

شارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان.

تدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991 وحصل على رتبة المشير في 1993.

تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 وأُحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشاراً لرئيس الجمهورية.