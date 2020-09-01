وكالة : ملك البحرين يستقبل كبير مستشاري ترامب

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وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزاز مملكة البحرين بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، معربا عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وفقا لـ "وكالة أنباء البحرين".

وأضافت الوكالة "ورحب العاهل البحريني بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي واستعرض معه مسار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، والذي يستند إلى تاريخ من العلاقات المتميزة تمتد لأكثر 120عام وتعاون عسكري لأكثر من 75 عاًما، منوًها بما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية من تطور وتقدم على كافة الأصعدة في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين وعلى الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي".

وأكد آل خليفة بحسب البيان "أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، واننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة".

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وتابعت الوكالة "وبهذه المناسبة أشاد جلالة الملك آل خليفة بالمواقف التاريخية الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، ومساعيها الحثيثة للوصول الى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة".

وختم البيان بالقول "وكلف العاهل البحريني كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بنقل تحياته للرئيس الأمريكي وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بالمزيد من الرقي والازدهار".

ويزور كوشنر دول الخليج العربية في أعقاب اتفاق 13 أغسطس/ آب بين الإمارات وإسرائيل لتطبيع العلاقات، ويقول إنه يأمل في أن توطد المزيد من الدول علاقاتها بإسرائيل.