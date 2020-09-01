وقال المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان وليد كيلاني في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن لهذه الزيارة ثلاثة أبعاد، بعد سياسي، وطني، وشعبي.
© REUTERS / GONZALO FUENTES
وأشار كيلاني إلى أن "اللقاء الذي سيعقد هو للحمة الصف الفلسطيني في أجواء تردي الوضع العربي ومشاريع التطبيع التي نشاهدها في عالمنا العربي".
وحول أهمية اللقاء، قال كيلاني، إن "أهمية هذا اللقاء في هذا الظرف الحساس لنقول لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، نحن أصحاب القضية وأم الصبي نقول لا للتطبيع ولا نرضى بأي حلول سوى العودة إلى أراضينا".
كانت هذه تفاصيل خبر وصول إسماعيل هنية إلى لبنان ولقاء مرتقب بين بيروت والضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.