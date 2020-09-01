بوريل يصل ليبيا ويلتقي السراج

بروكسل / الخليج 365

أجرى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، زيارة إلى ليبيا، التقى خلالها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، قال بوريل إنه التقى السراج وأعضاء حكومته بالعاصمة طرابلس.

وأضاف أن لليبيا أهمية قصوى بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، مرحبا بالاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار المبرم في 21 أغسطس/ آب الماضي، بين المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم للانقلابي خليفة حفتر.

Advertisements

وأكد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي للحوار والحل السياسي الذي يقوده الليبيون.

وأشار إلى أنه ناقش خلال مباحثاته في ليبيا، كيفية المضي قدما في المسار السياسي والعودة إلى لجنة 5+5 العسكرية، ورفع الحصار النفطي.

كما شدد بوريل على دعم الاتحاد الأوروبي مسار برلين بشأن الحل في ليبيا.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.