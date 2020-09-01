كورونا.. 81 وفاة في العراق و32 بالسعودية و3 بالكويت

عواصم عربية / الخليج 365

أعلن العراق، الثلاثاء، تسجيل 81 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت السعودية 32 وفاة والكويت 3 وفيات بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة العراقية، إنها سجلت 81 وفاة و3.404 إصابات بكورونا خلال آخر 24 ساعة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 238.338؛ بينها 7.123 وفاة، و180.473 حالة تعاف.

وفي السعودية، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 32 وفاة و898 إصابة بكورونا.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 316.670؛ منها 3.929 وفاة، و291.514 حالة تعاف.

وفي الكويت، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 3 وفيات و702 إصابة بكورونا.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 85.811؛ منها 534 وفاة، و77.657 حالة تعاف.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 25 مليونا و671 ألفا، توفي منهم أكثر من 855 ألفا، وتعافى ما يزيد على 17 مليون و977 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.