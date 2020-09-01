كورونا.. 7 وفيات في فلسطين و4 بسلطنة عمان

الخليج 365

أعلنت فلسطين، الثلاثاء، تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصدت سلطنة عمان 4 وفيات بالوباء.

ورصدت وزارة الصحة الفلسطينية 7 وفيات و552 إصابة و282 حالة تعاف من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 30 ألفا و490، بينها 180 وفاة، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

Advertisements

وفي سلطنة عمان، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 4 وفيات و206 إصابات و214 حالة تعاف من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 85 ألفا و928، بينها 689 وفاة و81 ألفا و24 حالة تعاف.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 25 مليونا و664 ألفا، توفي منهم أكثر من 855 ألفا، وتعافى ما يزيد على 17 مليونا و963 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.