وفد إسرائيلي يُنهي محادثات في الإمارات

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أنهى وفد إسرائيلي، الثلاثاء، محادثات بدأها أمس في دولة الإمارات، بهدف إبرام معاهدة بين البلدين.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه في تويتر "نختتم زيارتنا التاريخية الأولى من نوعها إلى (العاصمة) أبو ظبي، من أجل تدشين التعاون وإطلاق العلاقات بين البلدين".

وأضاف "لقد وضعنا إطار العمل للمضي قدما في العلاقات، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المصارف والأموال، والآن نتطلع للتوقيع على المزيد من المذكرات في مجالات السياحة والتجارة والطيران".

وكان الوفد الإسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، قد وصل الإثنين، إلى أبو ظبي حيث تم عقد لقاءات ثنائية إسرائيلية-إماراتية وثلاثية بمشاركة مندوبين أمريكيين.

وقال صحفيون إسرائيليون شاركوا بهذه الزيارة إن طائرة شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال" التي أقلتهم أمس إلى أبو ظبي تعود بهم اليوم إلى تل أبيب ضمن ذات المسار الذي يمر فوق المملكة العربية السعودية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، أنه وجّه الدعوة إلى وفد إماراتي للقدوم إلى إسرائيل.

Advertisements

وقال في تصريح نشره مكتبه إن زيارة الوفد الإسرائيلي "تحضيرية في غاية الأهمية، وقد طلبت من وفدنا العمل بأسرع وقت ممكن على إفساح المجال أمام إمكانية الوصول إلى واشنطن قريبًا، بغية التوقيع على معاهدة سلام رسمية".

وأضاف "بحث وفدنا للتو مع نظرائها في موضوع تدشين خطوط جوية مباشرة، وفي ترتيبات الحصول على تأشيرات دخول لإسرائيليين، وفي التجارة والابتكار، وافتتاح ممثليات دبلوماسية، وإقامة التعاون في موضوع (فيروس) الكورونا وغيرها العديد من المجالات الأخرى، لأن هذا سيكون سلامًا مختلفًا".

وتابع "سيكون سلامًا دافئا، لأنه يستند إلى التعاون في المجال الاقتصادي مع اقتصاد رائد مماثل لاقتصادنا، والذي يتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة جدًا، وبأموال وفيرة ويبحث عن مسارات استثمار جديدة".

وأشار نتنياهو في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، إلى أنه يأمل أن يتمكن قريبا من زيارات الإمارات العربية المتحدة، ولكن دون تحديد موعد لهذه الزيارة.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.