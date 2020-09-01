مفتي القدس يشيد بدور تركيا في دعم القضية الفلسطينية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أشاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، بدور تركيا الداعم للقضية الفلسطينية.

وأكد "حسين"، خلال لقائه رئيس السلك الدبلوماسي التركي المؤقت لدى فلسطين، السفير أحمد رضا ديميرير، على "عمق الروابط التاريخية بين الفلسطينيين والأتراك"، بحسب بيان صحفي وصل وكالة الخليج 365.

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وحثّ "حسين" العرب والمسلمين على القيام بمسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، وحماية مقدساته.

وأطلع المفتي، السفير التركي على صورة الأوضاع الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، شدد ديميرير، على عمق العلاقات المتينة التي تجمع بين الشعبين التركي والفلسطيني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.