"تحد للانتقالي".. مسيرة في أبين ضد تطبيع الإمارات مع إسرائيل

أبين (اليمن) / الخليج 365

تظاهر عشرات اليمنيين، الثلاثاء، في مدينة زنجبار؛ دعما لفلسطين ورفضا للتطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

وتبدو المسيرة وكأنها تحد لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، والذي أعلن دعمه لاتفاق التطبيع المذكور.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن مسيرة بالدراجات النارية جابت شوارع زنجبار، عاصمة محافظة أبين (جنوب)، احتجاجا على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وصور المسجد الأقصى، ورددوا شعارات رافضة للتطبيع، محذرين من أي خطوة مماثلة على الأراضي اليمنية، حسب أحاديث منفصلة للأناضول.

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ودعوا الشعب اليمني للخروج والتعبير عن رفضهم المطلق لأي شكل من التطبيع بين أي دولة عربية والعدو الغاصب للأرض الفلسطينية والأقصى الشريف.

كما طالب المتظاهرون الشعوب العربية والإسلامية بالوقوف في وجه التطبيع، معتبرين ذلك "خيانة للدين والمعتقدات الإسلامية".

وتشهد أبين حاليا توترات بين القوات الحكومية، وقوات المجلس الانتقالي، على خلفية اتهامات متبادلة بإعاقة تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وعقب إعلان اتفاق التطبيع، اعتبره المجلس الانتقالي "قرارا شجاعا من قائد حكيم"، في إشارة إلى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، بحسب تغريدة لنائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك.

وفي 13 أغسطس/آب المنصرم، أعلن الرئيس الأمربكي دونالد ترامب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ"التاريخي".

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