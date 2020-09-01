الكاظمي: على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في العراق "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد".
وأضاف الكاظمي "يجب أن لا نسمح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين، وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها".
وشدد رئيس الوزراء العراقي على استمرار الحكومة بعمليات استعادة هيبة الدولة وفرض القانون".
وكانت الاحتجاجات قد بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول واستمرت عدة أشهر، طالب خلالها مئات الآلاف من العراقيين بوظائف وخدمات ورحيل النخبة الحاكمة، التي قالوا إنها فاسدة.
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