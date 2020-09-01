"60 رحلة"... ضاحي خلفان يرد على انتقاد أردوغان وصول أول طائرة إسرائيلية إلى الإمارات

وأشار خلفان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إلى أن أردوغان لم يتحدث عن 60 رحلة أسبوعيا من إسرائيل إلى بلاده.

وغرد: "60 رحلة أسبوعيا من إسرائيل إلى تركيا...لم يقل اردوغان لماذا يحدث ذلك.. رحلة واحدة من اسرائيل إلى أبوظبي يقول أردوغان كيف يقبلون في أبوظبي ذلك".

وتابع: "أنا شفت متاجرين بالقضية الفلسطينية.. لكن مثل تجارة أردوغان بها لم أر".

​وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بتاريخ 14 أغسطس/ آب إن أنقرة قد تسحب سفيرها من أبو ظبي أو تعلق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، ردا على اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين، عقب صلاة الجمعة: "طلبنا من وزير خارجيتنا بحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي أو حتى سحب السفير التركي لأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ولا يمكننا التخلي عن فلسطين"، لأنه "من غير الممكن تقبل الاتفاق بين إسرائيل والإمارات"، على حد قوله.

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© REUTERS / YARA NARDI

ووصل كبار مساعدي الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى الإمارات أمس الاثنين، على متن رحلة تاريخية من تل أبيب عبر الأجواء السعودية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة بين الإمارات وإسرائيل.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر من العاصمة الإماراتية: نحمل رسالة أمل للفلسطينيين كي يتمكنوا من الحصول على دولة والفرصة متاحة لهم حينما يكونوا مستعدين.

​وشكر مستشار الرئيس الأمريكي ولي العهد السعودي على سماحه بعبور الطائرة الإسرائيلية التي تحمل الوفدين الإسرائيلي والأمريكي إلى أبو ظبي عبر أجواء المملكة.

وتمكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من إحراز انتصار خاص للدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط قبل الانتخابات المقررة في الولايات المتحدة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك عندما ساعد في الوساطة في اتفاق بين حليفتيه إسرائيل والإمارات.

واتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على تطبيع العلاقات الدبلوماسية. وقالت إسرائيل أيضا إنها ستعلق خطوة ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة التي كانت تعتزمها.