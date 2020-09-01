ماكرون يؤكد أن حزب الله جزء من النظام السياسى اللبنانى ومنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن حزب الله جزء من النظام السياسي اللبناني ومنتخب، مؤكدا أنه يريد معرفة الأرقام الحقيقية بشأن النظام المصرفي اللبناني ويدعو إلى تدقيق في الحسابات. Advertisements وأضاف ماكرون أنه لن يطلق الأموال التي تم التعهد بها للبنان في مؤتمر باريس 2018 ما لم تنفذ إصلاحات. وأوضح ماكرون أنه سيستخدم ثقله من أجل تشكيل حكومة لبنانية جديدة وتنفيذ إصلاحات.

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